Maxi-ritiro di lattine e bottiglie di Coca-Cola in Europa: “Sono piene di clorato”

Migliaia di lattine e bottiglie in vetro a marchio Coca-Cola sono state ritirate dal mercato europeo. L’imbottigliatore della nota bibita in Belgio ha comunicato un ampio richiamo di prodotti a causa di un livello troppo alto di clorato. Le bevande analcoliche che verranno ritirate dagli scaffali sono quelle Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss e Tropico in Belgio, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Germania, Francia e Lussemburgo, in circolazione da novembre.

Il richiamo riguarda i prodotti con un codice di produzione che va da 328GE a 338GE, riportato sul fondo delle lattine o sul collo o l’etichetta delle bottiglie di vetro. I consumatori sono invitati a non consumare le bevande appartenenti a questo lotto e a restituirle presso il punto vendita per ottenere il rimborso completo. “La maggior parte dei prodotti interessati e invenduti è già stata rimossa dagli scaffali dei negozi e stiamo continuando a prendere provvedimenti per ritirare dal mercato tutti i prodotti rimanenti”, ha dichiarato l’azienda, che è “in contatto con le autorità competenti in ciascuno dei mercati interessati”.

Il clorato, sottoprodotto del cloro, è una sostanza disinfettante che viene utilizzata per trattare l’acqua potabile. “Presso il nostro sito di produzione di Gand stiamo effettuando dei test nell’ambito delle nostre procedure di controllo e di conformità alle normative. Questi test hanno individuato livelli elevati di clorato”, ha spiegato l’azienda.

