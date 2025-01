I cittadini di Manfredonia e Foggia hanno avviato una petizione indirizzata alle autorità locali e nazionali, tra cui il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il Sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, per chiedere la tutela e il potenziamento della linea ferroviaria Manfredonia-Foggia.

La petizione denuncia il trasferimento del traffico provinciale, regionale e nazionale su gomma, con gravi conseguenze sulla viabilità e sulla salute pubblica, e si oppone alla proposta di soppressione del tratto ferroviario tra la Stazione Campagna e la Stazione Ovest.

I firmatari sottolineano come questa linea rappresenti una risorsa fondamentale per la mobilità sostenibile, in linea con le politiche europee che promuovono sistemi di trasporto integrati per contrastare i cambiamenti climatici.

Secondo i promotori, una riqualificazione adeguata della ferrovia Manfredonia-Foggia potrebbe trasformarla in una vera e propria metropolitana di superficie. L’elettrificazione e l’introduzione di corse regolari durante tutto l’anno migliorerebbero l’accessibilità e la qualità della vita nelle due città, favorendo lo sviluppo turistico e commerciale dei porti di Manfredonia e la valorizzazione del Parco archeologico.

La petizione chiede inoltre la riattivazione del raccordo ferroviario tra la stazione di Frattarolo e il porto ad alto fondale, permettendo l’utilizzo della linea anche per il trasporto merci.

I cittadini stanno lottando per garantire che il tratto ferroviario rimanga attivo e venga riqualificato, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e promuovere lo sviluppo socio-economico della zona, creando un sistema di trasporti più efficiente e sostenibile per l’intera comunità.

Lo riporta ferrovie.info.