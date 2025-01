Processo "Omnia Nostra": Francesco Notarangelo svela retroscena inquietanti sulla mafia garganica

Francesco Notarangelo, alias “Natale”, l’ultimo pentito della mafia garganica, è stato il protagonista principale dell’udienza di oggi nel processo “Omnia Nostra”, che sta facendo luce su uno degli episodi più oscuri della criminalità organizzata del Gargano. La testimonianza di Notarangelo ha rivelato dettagli inquietanti su omicidi, traffico di droga e tre casi di lupara bianca mai risolti. Al centro del processo c’è il clan Lombardi-Raduano, attivo nelle zone di Manfredonia, Macchia, Mattinata e Vieste. Il pentito, che era un elemento di spicco del gruppo mattinatese, ha raccontato in aula di come il suo gruppo, si occupasse di omicidi e rapine.

Tra le rivelazioni più scioccanti, Notarangelo ha confermato il coinvolgimento del clan nell’occultamento dei cadaveri di tre persone: Francesco Libergolis, Francesco Simone e Francesco Armiento, scomparsi rispettivamente nel 2009, 2011 e 2016. Notarangelo ha descritto anche il suo ruolo nella vendita di droga, attività che gestiva in autonomia, dividendo i proventi con Antonio Quitadamo. La testimonianza ha fornito nuove informazioni anche sull’omicidio di Girolamo Perna, noto come “Peppa Pig”, uno dei boss emergenti di Vieste, ucciso nel 2019 in un regolamento di conti con il clan Raduano. Secondo Notarangelo, l’omicidio fu deciso da Andrea Quitadamo.

Inoltre, Notarangelo ha ammesso di aver aiutato Pasquale Ricucci, storico boss della mafia garganica, durante la sua latitanza, e ha raccontato di aver partecipato a una rapina insieme a Pietro La Torre, su richiesta di Mario Luciano Romito, capoclan ucciso nella strage di San Marco del 2017. Il processo vede 26 imputati a dibattimento, tra cui Matteo Lombardi, capoclan del gruppo, e suo figlio Michele, Leonardo D’Ercole e altri membri del clan. I reati contestati includono associazione mafiosa, omicidi, estorsioni e traffico di droga. Parte civile nel processo sono i Comuni di Vieste, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Manfredonia, la Camera di Commercio di Foggia e le organizzazioni Fai. Accanto al processo ordinario, ci sono anche procedimenti separati per Angelo Bonsanto e Gianluigi Troiano, accusati dell’omicidio di Omar Trotta a Vieste.

Nelle scorse settimane, altri 19 membri del clan, tra cui l’ex boss Marco Raduano, hanno scelto il rito abbreviato e sono già stati giudicati in secondo grado. Con l’ulteriore testimonianza di Notarangelo, il processo “Omnia Nostra” potrebbe gettare nuova luce su molti crimini irrisolti, portando a un ulteriore smantellamento della rete criminale che ha da anni dominato il Gargano.

Lo riporta l’Immediato.net