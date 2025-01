Racconto di un esordio: “Guance di pesca” di Lorenza Guerra

“Quel bacio era una supplica priva della voce, un richiamo ancestrale di un linguaggio sommerso, la preghiera a dei che non conoscono carità; l’espressione ritorta di un animo che si riversa nell’altro con il fine di donargli un nuovo fiato; un ringraziamento per tutta la tenerezza, che è un tronco cavo a cui sussurrare un segreto, un posto in cui schiudersi senza bruciare”

Ci sarebbero molte cose da dire su cosa voglia dire vedere, nero su bianco, il proprio romanzo d’esordio: è esporre una parte del proprio cuore, delle proprie paure, delle proprie elucubrazioni sull’esistenza.

L’atto creativo è innanzitutto una necessità, il tentativo di sbrogliare le matasse dei propri pensieri, di dare vita al proprio mondo interiore. Esentarsene è un atto di violenza su sé stessi.

D’altra parte, una volta che si compie il grande passo, il romanzo diventa una creatura chimerica, con un proprio respiro, che a tutti appartiene nella stessa misura che a te che l’hai scritto; non è più solo un atto d’amore – o di odio, a seconda delle percezioni del momento – ma anche un prodotto da vendere e un evento da narrare, con un dosaggio ponderato di vanità e umiltà.

E quindi come spiegare che i personaggi di Guance di pesca sono stati miei amici, compagni, nemici, l’altra vita all’interno, che si sono sviluppati quasi in autonomia, a cavallo delle canzoni che ho ascoltato, dei libri che ho letto, delle situazioni che ho vissuto e dei tanti – troppi – film che ho visto? Forse è legittimo partire da questo: un romanzo non è solo una storia, ma quella dimensione cartacea, materica, in cui l’immaginazione amoreggia con la realtà.

In breve, la trama:

Charlie, un uomo sulla soglia dei trent’anni, conduce due vite: di giorno interpreta i defunti per chi non riesce a superare il trauma del lutto, di notte viene travolto dai suoi stessi ricordi, dall’ansia di un passato burrascoso e abusivo, da cui rifugge tramite il potere catartico della pittura.

Il romanzo segue due linee temporali, il presente e l’adolescenza del protagonista, con l’obiettivo di ricongiungersi in un unico punto: la consapevolezza di dover accettare i fantasmi del passato per affrontare il presente.

Non esiste il singolo senza le ingerenze esterne, l’individuo senza la comunità: questi incontri e queste relazioni sono il tramite cui il protagonista mette insieme i pezzi del puzzle della sua esistenza, fatta di violenza e tenerezza.

Guance di pesca parla di amnesia dissociativa, di gravi traumi irrisolti, del lutto, della solitudine e di amicizia.

È un romanzo grafico, a volte violento e neanche poco, ma intriso di una inesorabile tenerezza. Perché cos’altro è la vita se non un’alternanza tra ferite e carezze, in fondo?

Guance di pesca parla dell’intersezione tra sesso e potere, il potere anarchico di pasoliniana memoria e tutto può, fino ai suoi riverberi più disgustosi. Come diceva Oscar Wilde: “tutto nel mondo è sesso, tranne il sesso. Il sesso è potere”. Complici anche i numerosi casi di cronaca è difficile credere che la realtà a volte superi la più turpe fantasia.

Un potere che non ha bisogno di essere geolocalizzato – il romanzo potrebbe essere ambientato in un luogo qualsiasi – per essere totalizzante.

Guance di pesca racconta – o, perlomeno, desidera farlo – della pericolosità della bellezza, del desiderio ancestrale di cannibalizzarla per incastrare il tempo nella giovinezza: è qualcosa che trascende i canoni e le mode, ha radici primitive.

Non c’è cifra che compri il tempo e la bellezza è il più potente – e pericoloso – dei narcotici.

Come diceva qualcuno un milione di volte – o forse più – bravo di me, ovvero Dostoevskij; la bellezza salverà il mondo.Si parla di un sublime che è innanzitutto riflesso dello splendore spirituale. Nello stesso modo in cui può salvarlo può anche distruggerlo.

E, infine, l’amore, in ogni sua forma e declinazione: platonico e carnale, di qualsiasi orientamento sessuale, nei territori di confine tra amicizia e amore.

Perché nessun uomo è un’isola: esistiamo anche in quanto riflesso delle persone che amiamo e che desideriamo perdonare.

Ogni riverbero, interno ed esterno a noi, contribuisce a definire le persone che siamo, è il dialogo a smussare i nostri angoli e l’affetto la barca su cui navigare per trovare noi stessi.

E, forse, anche la natura di un romanzo, che una volta pubblicato appartiene a terzi, è quella di appartenere, di diventare materia condivisa. E, con molta paura e una discreta gelosia, è tempo di lasciare che i miei personaggi, le mie creature, navighino da soli.

