L’udienza preliminare riguardante gli incidenti verificatisi durante la partita del 4 dicembre 2023 tra Casertana e Foggia, inizialmente fissata per il 23 gennaio, è stata rinviata al 10 aprile a causa di un legittimo impedimento di uno degli avvocati. Nel maggio scorso, il pubblico ministero Nicola Carmelingo aveva chiesto il rinvio a giudizio di sei tifosi del Foggia e otto della Casertana.

Secondo quanto ricostruito dal pubblico ministero della Procura di Santa Maria Capua Vetere, durante l’intervallo si verificò uno scontro violento tra le due tifoserie, come confermato dai numerosi video girati e diffusi dai presenti allo stadio. Dopo il lancio di oggetti contundenti, fumogeni e materiale pirotecnico, alcuni ultras della Casertana sfondarono il cancello e raggiunsero i tifosi del Foggia sulla pista di atletica dello stadio Pinto, dove si verificarono disordini. Un tifoso rimase ferito e, a causa degli scontri, la partita fu sospesa per circa 40 minuti. Uno dei tifosi della Casertana è accusato anche di violenza e resistenza alla polizia, per aver causato lievi lesioni ad alcuni agenti.

I tifosi coinvolti nel caso e a rischio processo sono: Salvatore Fedele (1980), Lorenzo Russo (1999), Ciro Fiore (2001), Maurizio Gatto (1984), Benito Isone (1982), Giuseppe Farina (1994), Dinis Yuvchyk (2004) e Lorenzo Lubrano (1994), tutti della Casertana. Per i tifosi del Foggia, i coinvolti sono: Daniele Leone (1987), Domenico Mario Russo (2000), Francesco Berlingieri (1976), Sergio Perekhodko (1998), Roberto Braccio (1991) e Antonio Turi (1999).

Dalle indagini emerge che Fedele, Russo, Fiore, Gatto, Isone e Farina, dopo aver sfondato il cancello del settore occupato dai tifosi della Casertana, raggiunsero la curva nord occupata dai tifosi del Foggia. Berlingieri, Perekhodko, Braccio e Turi, armati di oggetti contundenti e con il volto coperto, avrebbero invaso la pista e risposto all’aggressione, causando la sospensione del match per 40 minuti.

Nel marzo dell’anno scorso, il questore di Caserta Andrea Grassi aveva emesso un provvedimento di divieto di ingresso negli stadi italiani per un totale di 56 anni a carico dei 14 tifosi identificati. In dieci, tra cui quattro foggiani e sei casertani, erano stati denunciati.

Lo riporta FoggiaToday.