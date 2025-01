Il Sindaco Lidya Colangelo, in occasione della GIORNATA DELLA MEMORIA ha ricevuto presso il suo ufficio di Palazzo Celestini – Residenza Municipale – i giovani che da oggi partecipano al progetto “Il Treno della Memoria”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 192 in data 9 dicembre 2024. Il progetto prevede un viaggio didattico – che comincia appunto oggi – della durata di otto giorni con visita della città di Cracovia ed in particolare del Ghetto ebraico, della fabbrica di Schindler e i campi di sterminio di Auschwitz- Birkenau.

“Il “Treno della Memoria” rappresenta un importante incontro con la storia – dichiara il Sindaco Lidya Colangelo -, ha la finalità di educare, nella convinzione che – nel rispetto delle regole democratiche e delle sue istituzioni – siano i giovani a doversi impegnare per costruire il proprio futuro di cittadini consapevoli ed informati. L’obiettivo è quello di fornire una conoscenza generale sul periodo storico della Seconda Guerra Mondiale, sugli orrori patiti dai cittadini dell’attuale Europa, sullo sterminio di massa; è un viaggio nella storia e nella memoria, realizzato attraverso la scoperta dei luoghi e delle storie delle persone che hanno vissuto tale periodo. Abbiamo il dovere di preservare la memoria. Essa, infatti, è come un giardino. Va curata. Altrimenti si ricoprirà di erbacce. E i fiori dei giusti scompariranno. Divorati. 80 anni fa l’uomo scoprì fino a che punto può spingersi l’odio umano: buon viaggio, ragazzi cari: tornate più ricchi, più forti, più determinati a custodire questo nostro mondo perché non accada mai più! Così come gli aerei inglesi che sorvolarono per la prima volta, 80 anni fa, il campo di sterminio di Auschwitz partendo dal nostro aeroporto militare di Torre dei Giunchi, oggi 5 nostri ragazzi partiranno con il “Treno della Memoria” per essere i nostri occhi nel campo degli orrori perché la guerra, le barbarie non hanno colori politici: è necessario essere sempre tutti dall’unica parte giusta, quella della pace! Il “Treno della Memoria” si presenta, così, come un’esperienza che coinvolge i giovani partecipanti e di farli sentire al centro del presente che li circonda, memori delle tragiche vicende storiche del secolo scorso”.