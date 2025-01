San Severo, nominati quattro nuovi ispettori ambientali per contrastare l’abbandono dei rifiuti

Il sindaco Lidya Colangelo, con decreto sindacale, ha ufficializzato la nomina di quattro nuovi ispettori ambientali, selezionati dalla Gema, la società responsabile della raccolta differenziata nel territorio comunale. L’iniziativa ha come obiettivo il rafforzamento dei controlli contro l’abbandono illecito dei rifiuti, una pratica che da tempo danneggia il decoro e l’ambiente della città dei campanili. I nuovi ispettori ambientali, obbligatori per l’azienda concessionaria, lavoreranno in stretta collaborazione con la Polizia Locale. Il loro compito principale sarà quello di monitorare le aree più critiche della città, intervenendo in caso di violazioni alle normative sulla raccolta differenziata e scoraggiando comportamenti dannosi per l’ambiente.

“L’istituzione di questo servizio rappresenta un passo significativo per migliorare le pratiche di gestione e smaltimento dei rifiuti”, ha dichiarato il sindaco Colangelo. “Ogni cittadino deve sentirsi coinvolto in questa sfida: solo con la collaborazione di tutti possiamo proteggere il nostro ambiente e garantire una migliore qualità della vita”. Gli ispettori, in qualità di pubblici ufficiali, avranno il compito di sensibilizzare la popolazione sul rispetto delle regole e sull’importanza di una corretta gestione dei rifiuti. L’amministrazione comunale intende così promuovere una cultura della sostenibilità e contrastare efficacemente il fenomeno dell’abbandono illecito, per tutelare il territorio e favorire un futuro più sostenibile per San Severo.

Lo riporta foggiatoday.it