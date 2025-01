SuperEnalotto bacia Vieste con un “5” da oltre 65mila euro

Il “6” continua a sfuggire nell’estrazione del SuperEnalotto n. 14 di venerdì 24 gennaio, portando il Jackpot a quota 64,9 milioni di euro per il prossimo concorso, in programma martedì 28 gennaio 2025.

Nonostante l’assenza del “6”, la fortuna ha comunque sorriso a due giocatori che hanno centrato un “5” da 65.482,68 euro ciascuno. Le giocate vincenti sono state effettuate a Merano (BZ), presso il punto vendita Sisal Tabacchi in Via delle Corse 109, e a Vieste (FG), nella Tabaccheria n. 38 situata in Via Eugenio Montale 23.

La combinazione vincente dell’estrazione è stata: 14 – 20 – 46 – 62 – 84 – 85, numero Jolly 1 e numero SuperStar 78.

Nel complesso, il concorso del 24 gennaio ha distribuito un totale di 243.054 vincite.

L’ultimo Jackpot da 89,2 milioni di euro è stato centrato a Riva del Garda (TN) il 15 ottobre 2024, grazie a una schedina da soli 3 euro.

Lo riporta pressgiochi.it.