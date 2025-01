Manfredonia, 16 gennaio 2025 – Nell’ambito delle attività di tutela ambientale, il Comune di Manfredonia ha concluso l’iter per la liquidazione del servizio di campionamento e analisi per la caratterizzazione delle ecoballe presenti in località Sciale di Lauro. L’atto, ufficializzato con la determinazione n. 62/2025 a firma dell’ingegnere Lucio Barbaro, dirigente del Settore VI – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, rappresenta un passaggio chiave nella gestione del sito sotto sequestro.

La vicenda: da segnalazione a intervento tecnico

Il procedimento ha avuto origine con una segnalazione del Nucleo Investigativo dei Carabinieri Forestali di Foggia, che, il 3 gennaio 2024, aveva documentato e sequestrato un deposito di ecoballe nell’area di Sciale di Lauro. A seguito di autorizzazioni emesse dalla Procura della Repubblica di Foggia, è stato possibile avviare le operazioni di campionamento e analisi dei rifiuti, affidando l’incarico alla società Multiservice Fast srl, con sede a Matera.

Il servizio è stato formalizzato con la determinazione dirigenziale n. 1474 del 10 settembre 2024, che ha previsto un costo complessivo di 1.830 euro, comprensivo di IVA. Tale somma è stata imputata al capitolo di bilancio destinato agli interventi per la tutela ambientale.

Le attività svolte

La ditta incaricata ha completato le operazioni nei tempi previsti, certificando i risultati delle analisi con una relazione trasmessa al Comune il 14 ottobre 2024. La fattura relativa al servizio, emessa il 31 dicembre 2024, è stata verificata e ritenuta conforme ai requisiti contrattuali e normativi.

Il dirigente, nel provvedimento odierno, ha confermato la regolarità del servizio e la piena copertura finanziaria della spesa nel bilancio 2025. Inoltre, è stato verificato il rispetto delle condizioni previste dalla normativa sui pagamenti della pubblica amministrazione e l’adempimento degli obblighi contributivi da parte della società incaricata.

Un impegno per la trasparenza

L’atto si inserisce in un quadro di azioni mirate al controllo e alla gestione sostenibile dei rifiuti, in linea con le direttive legislative e regolamentari. Come previsto dal decreto legislativo 33/2013, il provvedimento sarà pubblicato sul portale dell’amministrazione trasparente del Comune di Manfredonia.