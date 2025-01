Cerignola da trasferta: quarto successo consecutivo e aggancio al Benevento

Il Cerignola dimostra ancora una volta di essere una squadra che non teme i viaggi. Con il successo per 2-1 al “Viviani” contro il Potenza, gli ofantini infilano la quarta vittoria consecutiva in trasferta, dopo i trionfi sui campi di Latina, Messina e Giugliano. Ma questa vittoria, ottenuta nei minuti finali, vale più di tutte: il Cerignola aggancia il Benevento al secondo posto in classifica, portandosi a soli due punti dalla capolista Monopoli. Decisivo il gol di Martinelli in pieno recupero, che ha regalato i tre punti agli uomini di mister Raffaele. Prima di lui, erano stati Salvemini a portare in vantaggio i gialloblù e Rosafio a ristabilire la parità per il Potenza.

Un successo che sa di svolta e che conferma l’ottimo momento di forma del Cerignola, capace di conquistare punti pesanti lontano dalle mura amiche. La classifica ora sorride agli ofantini, che possono legittimamente aspirare al primo posto e alla promozione. “Abbiamo ancora margini di miglioramento, ma il gruppo è solido e competitivo,” ha dichiarato il tecnico Raffaele nel post-partita. L’entusiasmo è palpabile, ma c’è ancora tanto da fare per inseguire un obiettivo che solo pochi mesi fa sembrava lontano.

Domenica prossima, alle ore 15, il Cerignola tornerà a giocare al “Monterisi”, ospitando il Catania. La squadra siciliana, costruita anch’essa con ambizioni di alta classifica, arriva a questo appuntamento con dieci punti in meno rispetto agli ofantini, ma con il potenziale per mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Sarà una sfida cruciale per confermare il momento positivo e, magari, avvicinarsi ulteriormente alla vetta. Il Cerignola è pronto per scrivere una nuova pagina della sua storia. La strada per la Serie B è ancora lunga, ma la squadra di Raffaele sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per inseguire il sogno fino in fondo.

