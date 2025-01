Apprendiamo con grande preoccupazione di uno spiacevole evento accaduto poche settimane fa in merito ad una perdita di gas lungo la rete cittadina che viene gestita da Amgas spa in zona Parco San Felice in cui la società affidataria del servizio di manutenzione e costruzione della rete di distribuzione e trasporto gas metano e del servizio di reperibilità di pronto intervento compresa la eventuale messa in sicurezza dell’impianto di distribuzione del gas metano, non è stata in grado di risolvere il problema pare per mancanza di mezzi o di altro da chiarire con gravi rischi per la sicurezza dei cittadini e dell’incolumità pubblica. Per di più ci risulta che il Presidente di Amgas, constatata la situazione di pericolo ha dovuto chiamare altra ditta esperta nel settore per risolvere all’ultimo momento il problema affidando un altro incarico oneroso a carico delle tasche dei cittadini foggiani.

Un episodio allarmante per il quale attraverso questa interpellanza firmata anche dai consiglieri Marco Pellegrino, Raffaele Di Mauro, Pasquale Rignanese ed Antonio De Sabato, chiediamo all’Amministrazione Comunale un intervento immediato per capire quali azioni intende mettere in campo per salvaguardare la cittadinanza dai rischi alla pubblica incolumità e per garantire un servizio conforme all’affidamento considerato che si regge sulle tasse pagate dai cittadini e quali azioni intende intraprendere per accertare le responsabilità dei disservizi riscontrati e del potenziale danno erariale dovuto ad un costo che doveva già essere coperto dall’appalto. Amgas è una società partecipata che si occupa di un servizio essenziale e riteniamo vada potenziata attraverso nuove assunzioni di personale specializzato strutturando al meglio un’area tecnica ad oggi completamente smembrata dove manca addirittura un responsabile del servizio manutenzione rete gas. Non si avverte purtroppo una strategia dell’Amministrazione

Episcopo tanto meno si rispettano gli obiettivi assegnati dal Consiglio Comunale quali la sostituzione dei contatori intelligenti e l’individuazione del Direttore Generale ma sulla sicurezza dei cittadini non si scherza e pretendiamo che non avvengano più episodi come quello di Parco San felice.

Il gruppo di FRATELLI D’ITALIA al Comune di Foggia Claudio Amorese, Concetta Soragnese, Maurizio Accettulli.