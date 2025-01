Un tragico incidente stradale ha avuto luogo questa mattina a Ostuni, in provincia di Brindisi, causando la morte di una giovane donna e il ferimento grave di due persone, trasportate d’urgenza in ospedale in codice rosso.

La vittima era a bordo di una Lancia Y che ha colliso frontalmente con un’Audi Q3.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco.

Lo riporta Ansa.