“Strada a scorrimento veloce 693 del Gargano: finalmente iniziano i lavori per la messa in sicurezza della strada”. Il consigliere regionale della Lega, Joseph Splendido, annuncia con soddisfazione l’ottimo risultato conseguito.

Grazie all’attenzione e all’impegno dimostrato dal Ministro Matteo Salvini e alle sollecitazioni avanzate dal Consigliere Regionale della Lega, Joseph Splendido, Commissario Provinciale della Lega in provincia di Foggia, è stato firmato il decreto che dà ufficialmente il via ai lavori di messa in sicurezza della Strada a scorrimento veloce 693 del Gargano. “Si tratta di un’opera fondamentale per garantire la sicurezza e lo sviluppo economico e turistico del nostro territorio”, spiega Splendido.

“Questo importante passo rappresenta una vittoria per i cittadini e per tutte le istituzioni che hanno lavorato insieme, dimostrando che la collaborazione produce risultati concreti”, ha proseguito il consigliere della Lega. Splendido ha poi concluso: “il decreto, che segna l’inizio dei lavori, conferma l’impegno del Governo per risolvere le criticità infrastrutturali e migliorare la qualità della vita nella provincia di Foggia. Un ringraziamento particolare al Ministro Salvini, che ha accolto con attenzione le richieste da me presentate, confermando ancora una volta la sua vicinanza al nostro territorio e alle sue esigenze”.