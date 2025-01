L’Associazione FAI Antiracket Vieste desidera esprimere il proprio più sincero ringraziamento al Procuratore della Repubblica Ludovico Vaccaro per il suo straordinario impegno e per il lavoro instancabile svolto in questi anni.

La sua serietà, le indiscutibili competenze professionali e la dedizione totale alla causa hanno rappresentato un contributo fondamentale nella lotta contro la criminalità nel nostro territorio.

È grazie a uomini come il Procuratore Vaccaro, che con spirito di abnegazione e impegno quotidiano, la parte sana delle nostre comunità trova il coraggio di opporsi ai soprusi della criminalità organizzata e di denunciare.

Auguriamo al Procuratore di continuare a ottenere successi e soddisfazioni, con la consapevolezza che il suo sostegno rimarrà un patrimonio prezioso per tutti noi.

Associazione FAI Antiracket Vieste Ets.

Lo riporta ReteGargano.