Manfredonia, 28 gennaio 2025. Con un recente provvedimento del Tribunale della Libertà di Bari, è stata annullata l’ordinanza cautelare nei confronti di un 48enne di Manfredonia arrestato a seguito della brutale aggressione ai danni della moglie.

La decisione è stata presa in accoglimento del ricorso presentato dagli avvocati Vincenzo Cardinale e Nicola Zecchillo del foro di Trani, che hanno ottenuto l’annullamento della misura limitatamente al reato di incendio doloso.

L’annullamento dell’accusa per incendio si basa su nuovi elementi emersi nel corso delle indagini: contrariamente a quanto ipotizzato in un primo momento, non sarebbe stata utilizzata “alcuna tanica di benzina“ perché l’indagato “non ha mai voluto appiccare alcun fuoco né tantomeno all’abitazione in cui vive con la moglie, nonostante formalmente separato dalla stessa“. Tale circostanza ha reso necessaria una revisione dell’impianto accusatorio da parte del Tribunale.

Nonostante la revoca della misura cautelare per l’incendio, le indagini proseguono per il reato di tentato omicidio. Secondo le dichiarazioni di alcuni testimoni oculari, l’episodio di violenza non si sarebbe configurato come un deliberato tentativo di omicidio, ma come tragico e non voluto incidente stradale le cui circostanze sono al ancora da chiarire ed al vaglio degli inquirenti.

I FATTI

Dalle informazioni raccolte, l’aggressione si sarebbe verificata nella notte tra il 28 e il 29 dicembre 2024. L’uomo, avrebbe avuto un alterco con il di lui figlio ma come dallo stesso dichiarato non aveva alcuna incendiare né di “incendiare l’abitazione, né tantomeno di investire la moglie alla guida della propria auto”.

L’uomo, fermato in flagranza di reato nella notte dell’aggressione, si trova attualmente recluso nel carcere di Foggia. Le accuse a suo carico restano gravi: tentato omicidio e lesioni gravi. Tuttavia, l’evoluzione dell’inchiesta potrebbe portare a una diversa qualificazione giuridica del reato, qualora venisse confermata la tesi dell’incidente stradale.

Gli investigatori continuano ad analizzare le testimonianze e le prove raccolte per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.