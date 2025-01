Manfredonia, 17 gennaio 2025 – Il Comune di Manfredonia compie un nuovo passo avanti verso la realizzazione del Museo Civico Manfredi e la rifunzionalizzazione dei locali del Palazzo Comunale e della Cappella della Maddalena. Con la Determinazione Dirigenziale n. 72 del 17 gennaio 2025, firmata dall’ing. Lucio Barbaro, Dirigente del Settore VI – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, viene ufficializzato l’affidamento dell’incarico di supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la supervisione e il coordinamento dei lavori.

Il progetto e il percorso amministrativo

Il programma, che rientra nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Asse XII “Sviluppo Urbano Sostenibile” (SUS), rappresenta un investimento strategico per la rigenerazione urbana del territorio. La proposta del Comune di Manfredonia, in associazione con il Comune di Zapponeta e con un finanziamento di 6 milioni di euro, era stata approvata nel 2018, posizionandosi tra i progetti meritevoli di ammissione.

Da allora, numerosi sono stati i passaggi amministrativi, tra cui la definizione del progetto esecutivo affidato all’architetto Antonello D’Ardes nel 2020, e l’aggiudicazione definitiva dei lavori nel 2024 all’impresa “Italsud 79 S.r.l.” con un’offerta che ha previsto un ribasso del 36,123%. L’importo complessivo dei lavori, comprensivo dei costi per la manodopera e degli oneri per la sicurezza, ammonta a circa 1,5 milioni di euro.

L’ultima determinazione prevede l’affidamento dell’attività di supporto tecnico al RUP, ing. Giuseppe Di Tullo, per garantire un’efficace supervisione e il coordinamento della Direzione Lavori (D.L.) e della Sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E). Tale incarico è stato assegnato all’architetto Nicola Palena, professionista di Manfredonia, per un importo di 4.950 euro (IVA esclusa). Il pagamento verrà effettuato in un’unica soluzione dopo l’approvazione dell’atto di collaudo.

Un’opera simbolo per Manfredonia

La trasformazione del Palazzo Comunale, della Cappella della Maddalena e la creazione del Museo Civico Manfredi puntano a restituire alla città un polo culturale di grande valore. Il progetto si inserisce nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 e mira non solo alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, ma anche al rilancio turistico ed economico del territorio.

Prossimi passi

Con la pubblicazione della determinazione all’albo pretorio online per 15 giorni consecutivi, si avvia formalmente questa nuova fase operativa. L’amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel rispettare i tempi e gli standard qualitativi previsti dal progetto, con l’obiettivo di completare un intervento che segnerà un’importante tappa nella crescita sostenibile di Manfredonia.

(Fonte: Determinazione Dirigenziale n. 72 del 17/01/2025, Comune di Manfredonia)