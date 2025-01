Mobilitazione dei Pescatori della Marineria di Manfredonia Unione con i Contadini della Terra

Manfredonia. I pescatori della marineria di Manfredonia, parte integrante del Coordinamento Agricoltori e Pescatori Italiani (COAPI), scendono in mobilitazione per difendere il loro futuro. In un’inedita e forte unione, si affiancano ai contadini della terra, creando una rete di solidarietà e di lotta per il riconoscimento dei diritti di tutti i lavoratori agricoli e marittimi.

Guidata da Domenico Carpano, la mobilitazione coinvolge la comunità dei pescatori, che si unisce alla protesta nazionale del Movimento dei Trattori, portando avanti le stesse richieste di dignità e sostenibilità. La marineria di Manfredonia, infatti, affronta sfide simili a quelle dei contadini, tra cui l’incertezza economica, la gestione delle risorse naturali e la necessità di politiche adeguate a supporto del lavoro in mare.

Il messaggio è chiaro: pescatori e contadini sono uniti nella lotta per un’agricoltura e una pesca sostenibili, per la salvaguardia dei territori e delle tradizioni, e per un futuro più equo per tutte le categorie produttive che lavorano a contatto con la terra e il mare.