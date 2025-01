Vitulano Drugstore Manfredonia, arriva Lorenzo Kullani

Il Vitulano Drugstore Manfredonia comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Lorenzo Kullani. Una nuova dimostrazione dell’impegno della società per uscire dall’attuale periodo negativo.

Il #futsalmercato porta in riva al golfo un nuovo elemento per dare profondità alla rosa allenata da mister David Ceppi, chiamata a mantenere l’impegno mostrato fin qui e trovare la chiave per risollevarsi, puntando a raggiungere la salvezza nel girone di ritorno della Serie A 2024/25.

Classe ’03, il giovane pivot aggiunge tanta sostanza all’organico, grazie alle doti tecniche ma soprattutto alla mastodontica fisicità. Alto ben 195cm, dotato di una struttura imponente abbinata ad una comunque più che ottima mobilità.

Nativo di Colleferro, dove muove i suoi primi passi in questo sport, subito tanti spostamenti, con vari club che vogliono assicurarsi il suo talento: Cybertel Aniene, Alma Salerno, GGTeamWear Benevento e Saviatesta Mantova sono i prestigiosi team nei quali transita, calcando anche i parquet di Serie A. Nella scorsa stagione, positivo l’impatto con il Lecco, arrivando alla vittoria della Coppa della Divisione. I primi mesi di quest’annata sono stati trascorsi in Serie A2 con la maglia dell’Eur. Un giocatore che non è mai passato inosservato, avendo anche indossato la maglia della Nazionale Italiana Under 19.

Nei prossimi giorni, il club condividerà le prime dichiarazioni del nuovo arrivato. Un caloroso invito ai tifosi, sempre più importanti per dare una decisiva spinta alla squadra in questo percorso, per la più calda delle accoglienze.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Federico Guerra

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5