Domenica 2 febbraio, al Demodé Club di Modugno (Ba), giunto quest’anno alla sua venticinquesima edizione, si terrà l’evento “A night with Nirvana – winter tour 2025”, un omaggio al gruppo rock alternativo statunitense e a Kurt Cobain, con la partecipazione di Will Hunt, il noto batterista americano degli Evanescence, Vasco Rossi e Heroes and Monster.

Classe 1971, influenzato da Tommy Lee, John Bonham, Peter Criss, Abe Cunningham e Stewart Copeland, a circa vent’anni ha iniziato a suonare con gli Stuck Mojo, con cui lavorò per un breve periodo. Hunt ha successivamente co-fondato la band Skrape, originariamente nati con il nome “Jojo” nel 1997 e qualche anno più tardi ha contribuito a formare i Dark New Day. Nel maggio 2007, Hunt venne nominato sostituto del defunto Rocky Grey degli Evanescence. Entrato in occasione del tour dell’album “The Open Door”, è rimato nella band fino al 2011, contribuendo alla realizzazione dell’album “Evanescence”, il terzo di questa formazione che ottenne un successo internazionale. Dopo una pausa, Hunt è tornato a suonare in Italia, unendosi alla band di Vasco Rossi per il tour live “Live Kom014”.

Oltre a lui, a comporre il gruppo che si esibirà ci saranno Clayton Sturgeon cantautore e chitarrista di St. Augustine, in Florida, noto per le sue dinamiche melodie di chitarra che fondono rock con un pizzico di folk e blues; il talentuoso bassista Steve Armeli, membro degli Svetlanas, una band russa di thrashcore e punk rock formata a Mosca e attualmente di base a Milano.

Insieme i tre si esibiscono proponendo uno speciale tributo ai Nirvana che, grazie alla sua straordinaria energia e alla capacità di ricreare fedelmente l’atmosfera dei concerti del celebre gruppo, ha conquistato consensi in tutto il mondo. Ogni esibizione (questa sarà l’ultima in Italia) regala al pubblico la sensazione di rivivere i momenti epici della leggendaria band di Seattle. Durante il live, sarà proposta una scaletta che incarna l’essenza del grunge, sprigionandone tutta la sua energia. Dai riff iconici ai testi profondi, ogni concerto è un viaggio attraverso il repertorio dei Nirvana, con brani come “Come As You Are”, “Smells Like Teen Spirit”, “In Bloom”, “Polly”, “Lithium” e “Something in the Way”, che fanno rivivere un’epoca indimenticabile.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 22.00