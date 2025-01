Al regista manfredoniano Stefano Simone il prestigioso "Premio Pier Paolo Pasolini - Eccellenza alla carriera"

Il regista Stefano Simone, originario di Manfredonia, riceverà il prestigioso “Premio Pier Paolo Pasolini – Eccellenza alla carriera” il prossimo sabato 12 aprile a Roma. La cerimonia vedrà la partecipazione di illustri personalità del cinema italiano, tra cui il celebre regista Pupi Avati.

Nato nel 1986, Simone ha mostrato sin da giovane una spiccata passione per il cinema, iniziando a scrivere sceneggiature all’età di 12 anni e realizzando il suo primo cortometraggio a 13. Dopo gli studi liceali, si è trasferito a Torino per approfondire le sue competenze cinematografiche presso l’Istituto Fellini, dove ha conseguito il diploma di Operatore della Comunicazione Visiva.

Nel corso della sua carriera, Simone ha diretto numerosi cortometraggi e lungometraggi, spaziando tra diversi generi e tematiche. Tra le sue opere più recenti si annovera “Omicidio al cimitero”, presentato in anteprima al Cine-Teatro San Michele di Manfredonia il 22 febbraio 2024. Il film, scritto da Roberto Lanzone, è un omaggio al classico letterario “Dieci piccoli indiani” di Agatha Christie e vanta un cast composto da attori locali, tra cui Giovanni Casalino, Matteo Mangiacotti e Luigia Riccardi.

Un’altra opera significativa è “Il fantasma di Alessandro Appiani”, presentata nel 2022. In questo film, Simone si allontana dai suoi precedenti lavori per esplorare una narrazione più intimista, raccontando la storia di tre adolescenti che indagano su una leggenda locale legata a un antico fantasma.

La versatilità di Simone si riflette anche in “Gli scacchi della vita”, presentato nel 2015. In questo lavoro, il regista affronta temi esistenziali attraverso la metafora del gioco degli scacchi, offrendo una riflessione profonda sulle scelte e le sfide della vita.

Il “Premio Pier Paolo Pasolini – Eccellenza alla carriera” rappresenta un riconoscimento significativo per il percorso artistico di Simone, sottolineando il suo contributo al panorama cinematografico italiano. La cerimonia di premiazione non solo celebrerà i successi del regista, ma offrirà anche un momento di riflessione sull’eredità culturale di Pier Paolo Pasolini, figura emblematica del Novecento italiano.

Stefano Simone ha espresso profonda gratitudine alla giuria per questo onore, dichiarandosi onorato di condividere la scena con personalità di spicco come Pupi Avati. Questo riconoscimento non solo celebra i traguardi raggiunti, ma funge anche da stimolo per future produzioni che continueranno a esplorare e arricchire il mondo del cinema indipendente italiano.

La cerimonia del 12 aprile 2025 si preannuncia come un evento di grande rilievo, non solo per i premiati, ma anche per tutti gli appassionati di cinema che riconoscono l’importanza di valorizzare e sostenere il talento e la creatività nel panorama culturale italiano.