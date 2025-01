Una bottiglia modificata per fumare crack giace da giorni in via Le Granate 4, nei pressi di Largo Scopari, nel cuore della movida foggiana. Segnalata già il 24 gennaio, la sua presenza ha scatenato la preoccupazione dei residenti, che denunciano un’escalation del consumo di droga a cielo aperto, anche in zone frequentate da minorenni.

Droga in centro: cocaina sniffata sui marmi di un edificio ministeriale

Non si tratta solo di crack. A pochi passi dal ritrovamento della bottiglia, alcuni cittadini raccontano di aver visto giovani sniffare cocaina direttamente sul marmo della sede ministeriale del MEF. Un episodio allarmante in un’area centralissima della città, animata da locali e ristoranti frequentati anche da ragazzi molto giovani.

“È inaccettabile”, commentano indignati i residenti, preoccupati che Foggia possa avviarsi verso lo stesso degrado visto in altre città, dove il consumo di sostanze come fentanyl e crack ha generato un’emergenza sociale.

Residenti preoccupati: “Cosa sta diventando Foggia?”

La bottiglia, ancora lì nonostante le segnalazioni, è il simbolo di una situazione fuori controllo. “La zona è costantemente monitorata dalla polizia locale, eppure nulla è cambiato”, denunciano i cittadini, chiedendo un rafforzamento dei controlli e interventi urgenti per contrastare il degrado urbano.

Lo riporta l’Immediato.net.