Audace Cerignola-Catania: designato l’arbitro Andrea Ancora

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la 25ª giornata di Serie C. Il match tra Audace Cerignola e Catania, in programma domenica 2 febbraio, sarà diretto da Andrea Ancora della sezione di Roma 1. Ad assisterlo ci saranno Giulia Tempestilli (Roma 2) ed Elia Tini Brunozzi (Foligno), mentre il Quarto Ufficiale sarà Cristiano Ursini (Pescara).

I precedenti con Catania e Cerignola

Andrea Ancora ha già arbitrato il Catania in tre occasioni. Il primo incrocio risale al 22 febbraio 2022, quando i rossazzurri, guidati da Francesco Baldini, furono sconfitti 1-0 dalla Paganese allo stadio Angelo Massimino, con gol decisivo di Zanini al 15’ del primo tempo. Un altro precedente riguarda proprio una sfida tra Catania e Audace Cerignola, disputata lo scorso anno e terminata con la vittoria dei pugliesi per 1-0 (rete di Malcore al 59’). L’ultimo match arbitrato in questa stagione ha visto invece il Catania imporsi 2-1 sul Trapani grazie alle reti di Castellini, Celiento e Inglese.

Anche per il Cerignola si contano tre precedenti diretti da Ancora: oltre alla vittoria contro il Catania, si segnalano la sconfitta contro il Brindisi in Serie D nel 2019 (1-0) e il recente ko per 2-1 in casa del Potenza nella stagione 2023/24.

Curiosità sull’arbitro Ancora

Nato e residente a Ladispoli, Ancora è un tecnico elettronico che ha avuto un passato da calciatore prima di intraprendere la carriera arbitrale. Da giovane, infatti, ha militato in Serie D con la maglia del Ladispoli, giocando anche in Eccellenza e Promozione. A 21 anni ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo per dedicarsi all’arbitraggio, arrivando alla CAN C cinque stagioni fa.

Statistiche arbitrali

In carriera, Ancora ha diretto 63 incontri in Serie C (compresi playoff e Coppa Italia), estraendo 284 cartellini gialli e 20 rossi (di cui 10 per doppia ammonizione), assegnando 18 calci di rigore. Il bilancio complessivo delle sue direzioni in terza serie vede 28 vittorie per le squadre di casa, 19 pareggi e 16 successi per le formazioni in trasferta, evidenziando una leggera prevalenza di risultati favorevoli alle compagini ospitanti.

Nel solo Girone C di Serie C, Ancora ha arbitrato 23 partite, con un bilancio di 14 vittorie casalinghe, 5 pareggi e 4 successi esterni. In questi incontri ha mostrato 113 cartellini gialli, 8 rossi e concesso 6 calci di rigore.

In questa stagione ha già diretto sei gare del Girone C, con le ultime due partite che hanno visto imporsi le squadre in trasferta: il Giugliano ha vinto 2-0 a Taranto, mentre il Crotone ha espugnato Trapani con un netto 3-0.

