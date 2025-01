Esame di Maturità 2025: le seconde prove dettagliate

Il Ministero dell’Istruzione ha reso ufficiali le materie delle seconde prove per l’Esame di Maturità 2025, con un decreto firmato oggi dal Ministro Giuseppe Valditara. Tra le novità più rilevanti, la seconda prova per gli studenti del Liceo Classico sarà il Latino, mentre per gli studenti dello Scientifico la materia scelta è Matematica.

Per gli studenti del Liceo Linguistico, la seconda prova riguarderà la Lingua e Cultura Straniera 1, un’esigenza che si allinea con l’indirizzo formativo di questo percorso di studi. Gli Istituti Tecnici, invece, vedranno una suddivisione in base al settore di indirizzo. Gli studenti degli Istituti Tecnici del Settore Economico con indirizzo “Turismo” affronteranno la Lingua Inglese, mentre quelli dell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” saranno chiamati a confrontarsi con una combinazione di Geopedologia, Economia ed Estimo.

Il decreto che definisce queste prove scritte, che rappresentano una delle tappe cruciali dell’Esame di Stato, è stato firmato dal ministro Valditara, dando il via a un percorso che porterà gli studenti a concludere il loro ciclo di studi superiori. Con questa scelta, si conferma l’importanza di un’istruzione diversificata e mirata, capace di rispondere alle specificità di ciascun indirizzo scolastico. L’annuncio delle materie, che è stato accolto con attenzione nelle scuole, segna l’inizio di una nuova fase per gli studenti, che si preparano a un esame di maturità che rispecchia la varietà e la profondità dei percorsi formativi italiani.

Per conoscere tutte le discipline oggetto della seconda prova e quelle affidate ai commissari esterni è disponibile un apposito motore di ricerca: https://visualizzamaterieesame.Static.Istruzione.It/.