Foggia, il grido di dolore della madre di Camilla Di Pumpo contro le Istituzioni

Dopo la sentenza per l’uccisione di sua figlia Camilla, la madre della giovane penalista ha voluto esprimere, attraverso un post sui social, un profondo e incondizionato sdegno verso le istituzioni. Un grido che, purtroppo, racconta una realtà di dolore e rabbia, ma anche di una critica feroce a un sistema che sembra, secondo le parole della donna, proteggere chi infrange la legge, mentre dimentica chi paga con la propria vita.

“Camilla, amore mio, è come se la tua vita valesse meno di un cane bastonato”, queste le parole che aprono il suo sfogo, una dichiarazione che racconta la frustrazione di una madre che non si rassegna alla tragedia e alla sensazione di ingiustizia che la circonda. La donna non esita a criticare la protezione accordata all’assassino della figlia, un individuo noto per la sua vita illegale, così come il padre, coinvolto in attività criminali e condannato, ma poi graziato grazie a un rito abbreviato. Le parole della madre continuano, affermando che in un sistema giuridico che dovrebbe tutelare i diritti dei cittadini, si assiste invece a una protezione degli interessi dei carnefici. Le vittime innocenti, secondo il suo punto di vista, vengono ignorate, con il rischio che l’illegalità e la criminalità siano favorite, mentre la dignità delle vittime viene calpestata.

Camilla, descritta dalla madre come una giovane penalista che amava il suo lavoro e credeva nella giustizia, non avrebbe mai voluto vedere il suo ideale di giustizia ridotto a una farsa. La sua morte, tragica e prematura, è diventata per la madre un triste simbolo del fallimento di un sistema che non riesce più a distinguere tra giusto e ingiusto. “La sua morte, purtroppo, le ha risparmiato la delusione di vedere quanto il sistema fosse incapace di fare davvero giustizia”, scrive la madre, aggiungendo che i principi della figlia, sempre ispirati dalla verità e dalla giustizia, sarebbero stati inevitabilmente infranti in un contesto che non le apparteneva. Un altro tema forte del post è l’irritazione per il comportamento dell’assassino, che, pur essendo coinvolto in un procedimento penale, non solo ha continuato la sua vita come se nulla fosse, ma si è addirittura “divertito” dopo la morte di Camilla. Un contrasto stridente con il dolore e la disperazione che ha vissuto la famiglia della giovane vittima.

La madre non dimentica nemmeno un particolare, specificando che l’assassino di Camilla stava guidando con la patente sospesa al momento dell’incidente, un’ulteriore dimostrazione di un comportamento irresponsabile che, nel suo caso, non ha avuto le conseguenze che ci si sarebbe aspettati. Il post si conclude con una denuncia di ipocrisia nei confronti di un sistema che, secondo la madre, non tutela chi lotta per la verità e la giustizia, ma piuttosto favorisce chi infrange la legge. Un messaggio carico di dolore, rabbia, ma anche di un appello alla riflessione su un sistema che, a detta della madre, ha fallito nel proteggere chi, come Camilla, cercava solo di servire la giustizia con integrità e passione.

La vicenda di Camilla Di Pumpo continua così a sollevare domande sulla giustizia in Italia e sulle lacune di un sistema che, per troppi, sembra non essere più in grado di garantire protezione e risposte adeguate alle vittime.

Lo riporta youfoggia.com