Foggia, tra campo e mercato: si avvicina la sfida col Giugliano, ufficiale l’arrivo di Gala

Il Foggia si prepara a tornare in campo per la 25ª giornata del campionato di Serie C, con la sfida in trasferta contro il Giugliano in programma tra due giorni. Mentre la squadra di Luciano Zauri rifinisce gli ultimi dettagli tattici in vista del match, la dirigenza continua a lavorare sul mercato per ringiovanire l’organico. In quest’ottica, il club rossonero ha definito l’arrivo di Antonio Gala, centrocampista proveniente dal Milan Futuro. Il classe 2004 si trasferisce a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino a giugno 2027.

Mezzala con spiccate doti tecniche, Gala può essere impiegato anche da play davanti alla difesa, rappresentando un investimento non solo per il presente ma anche per il futuro della squadra. Sul fronte del campo, il Foggia prosegue la preparazione con l’ultima seduta di rifinitura prevista per domani. Mister Zauri sembra orientato a confermare il modulo 4-2-3-1 già visto contro il Benevento, con poche variazioni nell’undici titolare.

Unico nodo da sciogliere riguarda il ruolo di punta centrale: possibile chance per Sarr dal primo minuto, mentre Brugognone, decisivo nel finale dell’ultima gara, potrebbe ritagliarsi più spazio a gara in corso. Con il mercato in fermento e un impegno delicato all’orizzonte, il Foggia punta a trovare continuità di risultati per restare competitivo nella corsa ai playoff.

Lo riporta telesveva.it