Incendio in un'azienda che tratta cianuro a Novedrate: revocato l’allarme nube tossica - Fonte Immagine: primacomo.it

Le operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato martedì sera intorno alle 23 presso la ditta Salice di Novedrate (Como), specializzata nella lavorazione dei metalli, sono proseguite per tutta la notte. Sette persone, presumibilmente operai, sono state sottoposte a controlli medici dall’AREU dopo aver inalato i fumi sprigionati dal rogo. Fortunatamente, nessuno di loro risulta in condizioni preoccupanti.

Nessun rischio per la popolazione: rientrato l’allarme inquinamento

L’incendio ha interessato il reparto galvanico dell’azienda, dove vengono trattate sostanze chimiche altamente tossiche, tra cui il cianuro. Vista la pericolosità dei materiali coinvolti, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Como con il supporto di squadre provenienti da Milano e Varese, per un totale di circa 40 uomini e nove automezzi. È stato inoltre attivato il Nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) per monitorare la situazione.

Inizialmente, il Comune di Novedrate aveva invitato i cittadini a rimanere in casa con porte e finestre chiuse per precauzione. Tuttavia, a tarda notte, il sindaco Serafino Grassi ha rassicurato la popolazione, escludendo il rischio di contaminazione.

Monitoraggi in corso: nessuna criticità segnalata

L’azienda, classificata come “a rischio incidente rilevante” per la presenza di sostanze pericolose, è stata sottoposta a verifiche da parte di ARPA Lombardia, Protezione Civile, Carabinieri e tecnici dell’AREU. Secondo le prime analisi, il fumo si è diretto verso sud senza provocare conseguenze per la popolazione. La Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Lombardia continua a monitorare l’evolversi della situazione.

Lo riporta RiaNews.