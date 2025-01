Manfredonia, il M5S denuncia gravi lacune: "Il DUP approvato senza garanzie"

Il Consiglio comunale di Manfredonia ha recentemente approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), un atto fondamentale per la pianificazione e la programmazione delle attività e degli investimenti sul territorio. Tuttavia, il gruppo del Movimento 5 Stelle ha sollevato diverse criticità, che evidenziano lacune e incongruenze nel documento, già riscontrate in passato. Tra le principali problematiche sottolineate dal M5S, emerge la mancanza di riferimenti temporali concreti per obiettivi strategici, rendendo di fatto difficile una valutazione politica e una verifica dell’efficacia delle politiche comunali.

Un esempio significativo riguarda il Piano Urbanistico Generale (PUG), un elemento cruciale per lo sviluppo della città, ma che, al momento, resta privo di una data certa per la conclusione dei lavori. La stessa situazione si riscontra per il completamento delle urbanizzazioni nei comparti e altre opere infrastrutturali di rilevanza strategica per la crescita del territorio. Il M5S ha anche messo in evidenza l’assenza di una programmazione settoriale chiara per il triennio operativo del DUP, come già sottolineato nel verbale dei revisori dei conti del 15 gennaio 2025. Questo, secondo il gruppo, rappresenta una continuità di errori già visti in passato e compromette la capacità dell’amministrazione di pianificare con trasparenza e concretezza gli interventi nei vari settori.

Uno degli aspetti più rilevanti della critica del M5S riguarda l’assenza di una visione politica strategica su temi chiave per lo sviluppo della città. In particolare, il tema dei trasporti è stato considerato centrale. Il collegamento con Foggia, infatti, non è affrontato in modo adeguato. Nonostante gli investimenti previsti dall’ASI per il potenziamento dello snodo di Frattaruolo, il trasporto ferroviario passeggeri resta insufficiente, penalizzando Manfredonia rispetto ad altre città della provincia.

Anche altri settori cruciali per la crescita e il benessere della comunità sembrano essere trascurati. La biblioteca comunale, ad esempio, non risponde ancora alle esigenze di studiosi e cittadini, a differenza di altre strutture presenti nel territorio provinciale. Le politiche giovanili, così come molte altre opere pubbliche strategiche, non trovano spazio all’interno del DUP, perpetuando una visione parziale e incompleta della Manfredonia del futuro.

In considerazione di tutte queste criticità, il M5S ha espresso un voto contrario all’approvazione del DUP, pur mantenendo un atteggiamento costruttivo e pronto al confronto. Gianluca Totaro, esponente del Movimento 5 Stelle a Manfredonia, ha sottolineato che la posizione del gruppo non è stata dettata da una mera opposizione, ma dal desiderio di contribuire attivamente al miglioramento del piano attraverso un dialogo con l’amministrazione. Il M5S si è dichiarato pronto ad affrontare le problematiche sollevate già dal prossimo consiglio comunale, proponendo soluzioni concrete per una programmazione più trasparente e efficace. L’approvazione del DUP, quindi, rappresenta solo il primo passo di un lungo percorso di discussione e miglioramento che il gruppo del M5S intende perseguire, con l’obiettivo di garantire a Manfredonia un futuro di sviluppo sostenibile e di crescita per tutta la comunità.