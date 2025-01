Controlli polizia (IMMAGINE D'ARCHIVIO - NON RIFERITA AL TESTO)

Manfredonia – Continuano senza sosta i controlli delle forze dell’ordine nei bar e nei locali della città. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato verifiche in diversi esercizi commerciali.

Secondo indiscrezioni, a seguito delle ispezioni, ai danni di un’attività sarebbe stata disposta la sospensione della licenza, sebbene al momento non siano state fornite comunicazioni ufficiali in merito alle motivazioni del provvedimento.

Le operazioni di controllo, che rientrano in un più ampio piano di monitoraggio sul rispetto delle normative amministrative e sanitarie, mirano a verificare la regolarità delle licenze, delle condizioni igienico-sanitarie e del rispetto delle norme sulla sicurezza. Le forze dell’ordine, in sinergia con gli enti preposti, stanno intensificando le verifiche per garantire la corretta gestione delle attività commerciali e il rispetto della legalità.