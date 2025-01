Manfredonia. Schianto sulla SS89 vicino Amendola: auto ribaltata, soccorsi in azione - immagine d'archivio

Un grave incidente stradale si è verificato oggi, 29 gennaio 2025, intorno alle 14:30, sulla Strada Statale 89 “Garganica”, all’altezza di Amendola, in direzione Manfredonia-Foggia. Una piccola auto di colore nero ha perso il controllo, finendo nella corsia opposta.

Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e ripristinare la viabilità.

Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente né sulle condizioni delle persone coinvolte. Si raccomanda agli automobilisti di prestare massima attenzione e di considerare percorsi alternativi per evitare possibili rallentamenti nella zona interessata.