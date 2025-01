Manfredonia-Ugento: Il Calcio d'Inizio fissato per le 15:00 ph Lucia Melcarne

Manfredonia // Notizie in piazza //

È arrivata l’ufficialità dell’orario per la gara tra Manfredonia e Ugento, che si disputerà domenica 2 febbraio allo Stadio Miramare. L’incontro, valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie D, girone H, avrà il calcio d’inizio fissato per le ore 15:00.

L’Ugento, che ha recentemente ottenuto una netta vittoria contro il Costa d’Amalfi con il risultato di 5-1, arriva a questo appuntamento con grande fiducia, pronto a continuare la sua corsa verso obiettivi ambiziosi in campionato. L’incontro si preannuncia avvincente, con i giallorossi che cercheranno di capitalizzare il buon momento di forma.