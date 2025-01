“Mare e Monti”, a processo Miucci, Pettinicchio e altri. Legali: “Non ci sono prove dirette”

Tribunale di Foggia: Prima parte della discussione del processo a Pettinicchio e Miucci per spaccio e associazione mafiosa

“Mare e Monti”: ieri, 28 gennaio 2025, presso la Sezione Penale del Tribunale di Foggia, si è svolta la prima parte della discussione del processo che vede coinvolti, tra altro, Enzo Miucci e Matteo Pettinicchio e altre 37 persone , accusati a vario titolo di traffico di droga e associazione mafiosa. Il procedimento, che ha suscitato grande attenzione, prosegue con l’intervento delle difese, che hanno contestato le accuse, chiedendo l’assoluzione dei propri assistiti.

Secondo l’accusa, Miucci e Pettinicchio, considerati figure di spicco nel panorama criminale locale, avrebbero gestito un ampio traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante di essere legati a un’organizzazione mafiosa. Tuttavia, durante l’udienza di ieri, i legali difensori hanno sollevato forti dubbi sulla fondatezza delle accuse, evidenziando che non esistono prove concrete a sostegno delle imputazioni.

Gli avvocati Innocenza Starace e Salvatore Vescera, che difendono rispettivamente Miucci e Pettinicchio, hanno argomentato che il procedimento penale non ha fornito riscontri adeguati a quelli che inizialmente erano considerati indizi. In particolare, le difese hanno sottolineato che le prove presentate fino a questo momento non sono sufficienti a dimostrare la partecipazione dei loro assistiti nei reati contestati.

Questo ha portato i legali a chiedere l’assoluzione per i propri assistiti, poiché le accuse non sono state ritenute non supportate da elementi fattuali rilevanti.

Il procedimento è stato rinviato all’11 febbraio 2025 per il proseguimento della discussione e l’eventuale arrivo di ulteriori riscontri. Nel frattempo, il Tribunale dovrà valutare le argomentazioni delle difese, così come le prove presentate dall’accusa.

L’operazione “Mari e Monti”, condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari contro la criminalità organizzata in Puglia, ha portato all’arresto di 39 persone e al sequestro patrimoniale di circa 10 milioni di euro, ed è considerata una delle operazioni più complesse e innovative nel contrasto alle mafie attive nella provincia di Foggia.

Il procedimento penale legato all’operazione riguarda principalmente il clan Li Bergolis, un’organizzazione mafiosa attiva da oltre 15 anni. L’inchiesta ha integrato i risultati di vari procedimenti penali, supportata da testimonianze di collaboratori di giustizia e da un lavoro congiunto tra la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza. Questo approccio collaborativo ha permesso di ottenere risultati significativi, inclusi 33 interrogatori e centinaia di intercettazioni telefoniche, nonché il sequestro di numerosi beni e sostanze stupefacenti.

Il clan Li Bergolis, noto per la sua struttura tradizionale ma capace di evolversi, ha cercato di espandere la propria influenza dalle aree montane del Gargano verso le coste, coinvolgendosi in traffici internazionali di droga e in alleanze con altre organizzazioni mafiose, tra cui cartelli albanesi e la ‘ndrangheta. Un aspetto rilevante dell’indagine riguarda la violenta rivalità con il clan Romito-Lombardi-Ricucci, che ha causato numerosi omicidi e tentati omicidi dal 2009.

L’operazione “Mari e Monti” ha messo in evidenza anche l’abilità del clan di infiltrarsi nel tessuto economico locale, gestendo estorsioni e imposte di “sovranità”. Le misure cautelari e i sequestri patrimoniali urgenti, disposti dal GIP del Tribunale di Bari, sono stati il frutto di una lunga e articolata indagine che ha coinvolto numerosi esperti del settore.

Gli arresti, che comprendono 37 persone in carcere e 2 agli arresti domiciliari, sono stati accompagnati dal sequestro di armi, ordigni esplosivi e oltre 1600 kg di marijuana. La fase investigativa, ancora in corso, ha portato a provvedimenti di scioglimento per i comuni di Monte S. Angelo, Mattinata e Manfredonia, a testimonianza della capillare influenza del clan sulla politica e sull’economia locale.