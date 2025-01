San Giovanni Rotondo – La Polizia di Stato di Manfredonia e la Compagnia dei Carabinieri di San Giovanni Rotondo hanno effettuato un’operazione congiunta volta a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. Nell’ambito dei controlli amministrativi condotti sul territorio, gli agenti hanno notificato ai titolari di due esercizi commerciali del centro cittadino provvedimenti di sospensione della licenza per la durata di dieci giorni.

Il provvedimento, adottato dal Questore della provincia di Foggia, è stato emesso ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

Motivi della sospensione

L’azione delle forze dell’ordine trae origine dai controlli ripetuti effettuati nei due locali, che hanno portato alla constatazione della presenza abituale di soggetti con precedenti penali e di elevata pericolosità sociale. La frequentazione di tali individui ha fatto emergere il rischio di potenziali situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, determinando così l’intervento dell’autorità competente.

Il provvedimento rientra nelle disposizioni dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., una norma che prevede la sospensione dell’autorizzazione per gli esercizi pubblici nel caso in cui la loro attività rappresenti un pericolo per l’ordine pubblico, la moralità o la sicurezza dei cittadini. Non solo la frequentazione di persone pregiudicate, ma anche eventuali episodi di disordini o violenza all’interno o nei pressi del locale possono determinare l’adozione di tale misura.

Provvedimenti più severi in caso di recidiva

Nel caso in cui dovessero ripetersi le medesime situazioni di criticità, le forze dell’ordine potrebbero proporre la revoca definitiva delle licenze commerciali al Sindaco, previa segnalazione al Prefetto. Tale misura rappresenta un’ulteriore garanzia per la tutela della sicurezza pubblica e la prevenzione di fenomeni criminosi che possano trovare terreno fertile all’interno di esercizi commerciali.

Controlli serrati per garantire la sicurezza

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri rientra in un piano più ampio di controllo del territorio volto a contrastare le situazioni di illegalità e a garantire la sicurezza dei cittadini. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza di una vigilanza costante per prevenire condotte illecite, assicurando che i controlli amministrativi proseguiranno con regolarità in tutta la provincia di Foggia.

L’attenzione rimane dunque alta per contrastare ogni forma di illegalità e garantire un ambiente sicuro e vivibile per tutti i cittadini. Gli esercenti sono invitati a collaborare attivamente con le autorità, segnalando eventuali situazioni sospette e adottando comportamenti responsabili nella gestione delle proprie attività commerciali.