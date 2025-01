Dopo ore di apprensione, il minorenne è stato finalmente rintracciato dai Carabinieri del Comando Compagnia di Manfredonia. Grande sollievo in paese per il ritrovamento del giovane, figlio di un noto ex boss oggi collaboratore di giustizia.

Il ragazzo era scomparso da diverse ore, facendo temere il peggio. I militari, dopo intense ricerche e battute sul territorio, sono riusciti a localizzarlo. Le forze dell’ordine stanno ora ricostruendo la dinamica della scomparsa. Seguiranno aggiornamenti.