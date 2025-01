Mentre la sua famiglia prepara il trasloco, Patrick Dorgu attende con trepidazione la conferma definitiva che lo renderà ufficialmente un giocatore del Manchester United. Il talentuoso esterno danese del Lecce, dopo la sconfitta contro l’Inter, sembra aver giocato la sua ultima partita con la maglia giallorossa. Anche se non è stato un addio spettacolare, Dorgu saluterà il Lecce con un record: quasi 40 milioni di euro nelle casse del club salentino.

Le cifre dell’affare

Dopo quasi tre settimane di trattative, Lecce e Manchester United sono finalmente ai dettagli finali per il trasferimento di Dorgu. Il tecnico dei Red Devils, Amorim, ha insistito per portarlo a Manchester, ma nonostante i tentativi di ottenere uno sconto, la dirigenza del Lecce, rappresentata da Sticchi Damiani e Corvino, ha mantenuto la propria posizione. L’accordo definitivo è stato raggiunto per una cifra vicina ai 38 milioni di euro. Corvino, rientrato a Lecce dopo l’incontro a Milano della scorsa settimana, è in contatto con il Manchester United da stamattina per definire gli ultimi dettagli, tra cui i bonus legati alle prestazioni di Dorgu e ai risultati del club. La parte fissa dell’affare si aggira tra i 32 e i 33 milioni di euro.

Cessione record

Inizialmente, il Lecce aveva pianificato di vendere Dorgu e poi lasciarlo in prestito fino alla fine della stagione. Tuttavia, dopo aver capito che il Manchester United e il Napoli volevano acquisirlo subito, il club salentino ha cambiato strategia, puntando a una cessione immediata ma a un prezzo più alto. La richiesta del Lecce non ha intimorito lo United, che ha già trovato un accordo con il giocatore per un contratto quinquennale da oltre un milione di euro all’anno. A breve, il trasferimento sarà ufficiale. La famiglia di Dorgu, già nel Salento, sta supportando il giovane talento in vista di questo grande passo, che rappresenta un momento importante per lui e per il Lecce. Dopo la cessione record di Hjulmand allo Sporting Lisbona per 18 milioni, il club salentino incassa ora oltre il doppio vendendo un altro danese cresciuto a Via del Mare.

Il futuro del Lecce

Con la cessione di Dorgu ormai in fase conclusiva, il Lecce si concentrerà sulle entrate. Corvino è pronto a cogliere le opportunità degli ultimi giorni di mercato, ma non ha intenzione di reinvestire frettolosamente il ricavato dalla vendita del giovane danese. L’obiettivo principale del Lecce è la salvezza e, fino al 3 febbraio, cercherà giocatori esperti che possano essere pronti a entrare nelle rotazioni del tecnico Giampaolo. Un nome che circola con insistenza è quello di Davide Faraoni, esterno del Verona con contratto in scadenza a giugno, che potrebbe rinforzare la squadra nelle prossime settimane.

