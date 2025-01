Agapito Santucci nuovo coordinatore del partito “Con” a Vico del Gargano

Professionista con consolidata esperienza nel settore agro-forestale, Santucci ha collaborato con numerosi enti pubblici e privati, distinguendosi in attività di pianificazione territoriale, gestione forestale sostenibile e tutela ambientale. Tra i suoi principali incarichi figurano la direzione lavori in progetti di manutenzione e valorizzazione del territorio, la redazione di piani forestali e interventi di prevenzione incendi.

La nomina di Santucci si inserisce in una strategia del partito volta a rafforzare il radicamento territoriale, con particolare attenzione alle esigenze locali e alla valorizzazione delle risorse del Gargano.

“Ho accettato questa nomina con entusiasmo e senso di responsabilità,” ha dichiarato Agapito Santucci. “Sono onorato di mettere al servizio della comunità vichese la mia esperienza e il mio amore per questa terra. Immagino un movimento politico aperto, che sappia ascoltare il territorio, in cui ognuno può dire la sua e guardare a noi come un punto di riferimento.

Uno dei primi obiettivi di ‘Con’ sarà quello di aprire le porte ai giovani, perché urge poter guardare non solo al presente, ma soprattutto al futuro, imparando dalle esperienze positive del passato. Sono convinto che la buona politica è quella che riesce a collegare l’attuale con quello che verrà, sforzandosi di avere sempre una visione previdente e al passo con i tempi.”

Il partito esprime piena fiducia nel nuovo coordinatore e rinnova il proprio impegno a supportarlo nelle iniziative future per il territorio.