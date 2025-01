Foggia. Il Policlinico Foggia ha ricevuto il Bollino Azzurro della Fondazione Onda ETS. Il riconoscimento è stato attribuito per l’attenzione che viene riservata dall’azienda ospedaliera universitaria alla prevenzione della salute sessuale e riproduttiva maschile e per la presenza di percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari dedicati alle problematiche uro-andrologiche e al tumore della prostata.

La Fondazione Onda, attraverso l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, promuove dal 2005 la prevenzione primaria, la diagnosi precoce e l’aderenza terapeutica e collabora con una rete di ospedali premiati con i Bollini Rosa.

Nel 2021 ha ideato il Bollino Azzurro con l’obiettivo di creare un circuito di strutture virtuose per l’offerta di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito uro-andrologico in ottica multidisciplinare, con focus sul tumore della prostata e di supportare gli utenti nella scelta consapevole della struttura più idonea alle proprie esigenze.

Il Direttore Generale facente funzioni Dott.ssa Elisabetta Esposito e il Direttore Sanitario Dott. Leonardo Miscio si complimentano con il Prof.Giuseppe Carrieri, Direttore della Struttura di Urologia Universitaria e Preside della Facoltà di Medicina, con il Prof. Carlo Bettocchi, Direttore della USD di Andrologia e Chirurgia Ricostruttiva dei genitali esterni, e con tutto il team urologico del Policlinico di Foggia per il prestigioso riconoscimento che è uno strumento importante di orientamento per la popolazione nella scelta della struttura di cura e di sensibilizzazione alla diagnosi di tali problematiche.