E’ quanto avvenuto ieri, dopo le ore 14, con fatti interessanti il figlio quattordicenne di uno dei 3 collaboratori di giustizia di Mattinata.

La famiglia del ragazzo, già inserita in un programma di protezione, si trovava in paese per motivi non specificati. Dopo il pranzo, il giovane si è allontanato senza preavviso, facendo temere per la sua sicurezza.