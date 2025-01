Emis Killa non sarà tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2025. Il rapper ha annunciato la sua decisione tramite Instagram, dopo aver appreso dalle anticipazioni del Corriere della Sera di essere indagato per associazione a delinquere nell’ambito dell’inchiesta Doppia Curva, che coinvolge i gruppi ultrà interisti e milanisti. “Ringrazio Carlo Conti per avermi scelto, ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare”, ha dichiarato. La Rai ha confermato che il rapper non sarà sostituito, riducendo il numero dei Big in gara a 29. “Prendo atto con rammarico della sua decisione”, ha commentato Carlo Conti, aggiungendo che comprende lo stato d’animo di Emis Killa, che non si sente in grado di vivere serenamente la settimana del festival.

Emis Killa, pseudonimo di Emiliano Rudolf Giambelli, classe 1989, è stato destinatario di un daspo di tre anni emesso a dicembre dal questore di Milano per “comportamenti pericolosi”. Al centro delle indagini, in particolare, ci sono il ritrovamento di un arsenale durante una perquisizione a settembre, con coltelli e tirapugni, e l’aggressione a uno steward. L’inchiesta, che coinvolge anche i legami con il gruppo ultrà Lucci, sta per concludere la fase di indagini preliminari e potrebbe portare alla richiesta di processo. Nonostante le polemiche, Emis Killa si è detto disponibile a far proseguire l’indagine senza interferenze mediatiche.

Il rapper ha comunque espresso fiducia nel fatto che tutto si risolverà presto e per il meglio, auspicando in futuro di poter partecipare a un Festival in cui la musica sia al centro della scena. Emis Killa avrebbe presentato il brano Demoni, scritto insieme a Federica Abbate, Mattia Cerri e Nicola Lazzarin, e per la serata delle cover aveva scelto 100 Messaggi di Lazza, con la collaborazione del violino di Laura Marzadori e del pianista Aleksander Zielinski.

La decisione di rinunciare al festival arriva a meno di due settimane dall’inizio dell’evento, previsto per l’11 febbraio. Intanto, l’assenza del rapper lascia un vuoto nella competizione, poiché gli altri artisti in gara sono già impegnati nelle prove con l’orchestra. L’evento ha suscitato diverse reazioni politiche: il senatore Maurizio Gasparri ha definito “inaccettabile” la sua presenza, mentre Luigi Nave del M5s ha lodato la scelta del rapper, criticando la posizione della ministra Santanchè. Nonostante le polemiche, i fan di Fantasanremo che avevano scelto Killa possono continuare a modificare le loro squadre fino al 10 febbraio.

Lo riporta Ansa.