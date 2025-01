Foggia. “L’Ostello della Gioventù si trova in posizione strategica per la Lesina turistica, nei pressi del lungolago e del Centro Visite, e usarlo a fini turistici, più che residenziali, costituirebbe una ulteriore spinta all’implementazione dei servizi fruibili dai futuri visitatori della nostra cittadina”.

È quanto si legge nella lettera inviata dal Presidente dell’Associazione Lesina Laguna di Puglia Antonio Specchiulli al Commissario prefettizio Rachele Grandolfo, alla quale è affidata la provvisoria gestione del Comune di Lesina.

Con delibera n. 1 del 9 gennaio 2025, il Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale ha destinato l’ex Ostello della Gioventù, immobile di proprietà del Comune, ad alloggio per 30 braccianti nell’ambito dell’intervento, finanziato con fondi Pnrr, per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

L’Associazione Lesina Laguna di Puglia nata nel Dicembre 2023, costituita da numerosi operatori della ricettività e della ristorazione, chiede di trovare “una soluzione alternativa che sia parimenti realizzabile senza mettere a rischio il finanziamento, e che non penalizzi la vocazione turistica” del territorio.

“Il nostro obiettivo è quello di valorizzare le potenzialità turistiche della nostra cittadina, per dare un impulso decisivo all’economia del luogo – si legge nella missiva -. A questo obiettivo abbiamo lavorato fin da subito, partecipando a fiere promozionali (Bit Milano 2024; BTM Bari 2024; TTG Rimini 2024) e a incontri con tour operator interessati a costruire pacchetti sulla nostra destinazione. Sono arrivati nel 2024 i primi risultati, che hanno permesso a B&B e ristoranti di Lesina di lavorare nel fuori stagione. Oltre che singoli viaggiatori, è stato ospitato per più giorni nel mese di ottobre un gruppo di 100 dottorandi provenienti dalle Università di Catania, Foggia, Udine. Stiamo lavorando con entusiasmo, e con le nostre forze imprenditoriali, per dare un ‘volto turistico’ alla città di Lesina e al suo lago”.

A scanso di equivoci, il Presidente Antonio Specchiulli precisa che il lavoro di costruzione di una identità turistica di Lesina portato avanti dall’associazione prevede il coinvolgimento di tutti i lesinesi, nessuno escluso. “Abbiamo già organizzato eventi di promozione dell’enogastronomia locale con le donne, le mamme e le nonne di Lesina, insieme a donne e famiglie di immigrati, residenti a Lesina e nei dintorni, per proporre un modello di integrazione culturale e fruttuosa convivenza, che sappiamo essere il futuro delle nostre comunità – fa sapere -. Non vogliamo, quindi, in nessun modo contestare la decisione di ospitare gli immigrati nella nostra cittadina, che sarebbero per noi i benvenuti, e rappresenterebbero, anzi, una risorsa lavorativa, in vista di una crescita del nostro progetto. Vogliamo però evidenziare che l’Ostello della Gioventù si trova in posizione strategica per la Lesina turistica, nei pressi del lungolago e del Centro Visite, e usarlo a fini turistici, più che residenziali, costituirebbe una ulteriore spinta all’implementazione dei servizi fruibili dai futuri visitatori della nostra cittadina”.

La missiva è firmata anche dai soci di ‘Lesina: Laguna di Puglia Aps’: A.J. B&B; Agriturismo Masseria Cannella; Al Vecchio Fontanile B&B; Casalexina B&B; Affittacamere Da Rocco; Incanto B&B; La Felicità B&B; Liu’ Palazzo Ducale B&B; B&B L’isola Aer; B&B Poesia; A Casa Di Nenè; Ristorante Bistrò; Ristorante La Terrazza Sfizi E Tramonti; Lake Cafe’ – Seafood Bar; Ristorante La Bodeguita Del Lago.