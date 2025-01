"Faida tra trapper", condanna definitiva per Simba La Rue

La Cassazione ha emesso la sentenza definitiva riguardo una delle inchieste milanesi sui trapper, confermando le condanne legate alla cosiddetta “faida” tra giovani artisti. Tra i condannati c’è Mohamed Lamine Saida, noto come Simba La Rue, che ha visto confermato il suo verdetto a 3 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione. Il 22enne, che vanta centinaia di migliaia di follower sui social e che è amico del trapper Baby Gang, non era però imputato per il caso del suo collega Zaccaria Mouhib, noto anche come Baby Gang.

Le condanne definitive, che riguardano anche altri membri della “crew” coinvolta, tra cui una ragazza, sono il risultato del rigetto dei ricorsi presentati dalle difese. Il caso principale che ha portato alla condanna di Simba La Rue e degli altri imputati risale a un’aggressione avvenuta il 1 marzo 2022 in via Settala, a Milano. L’aggressione, orchestrata dal gruppo di Simba per “sfregio e punizione”, ha avuto come obiettivo un giovane appartenente a una banda rivale, quella del trapper padovano Baby Touché.

Durante il processo, è emerso che Simba e i suoi compagni erano accusati di lesioni e rapina nei confronti della vittima, ma l’accusa di sequestro di persona nei confronti di Baby Touché, avvenuta il 9 giugno 2022, è stata archiviata poiché Touché ha scelto di non sporgere denuncia, rifiutandosi di collaborare con le autorità. Secondo il pm Francesca Crupi, questa “reticenza” era dettata da una logica di banda. A metà giugno 2022, Simba La Rue era stato anche vittima di un agguato, rimanendo gravemente ferito a una gamba da un gruppo di giovani vicini a Baby Touché, come ritorsione.

Nonostante la condanna definitiva, Simba La Rue resta al momento libero, in quanto le sue condizioni di salute richiedono ancora cure mediche dopo l’incidente.

Lo riporta Ansa.