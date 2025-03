Foggia. Balayage, innovazione e qualità: il segreto del successo di GB Acconciatore di Gianmarco Bucci

Foggia. Nel cuore di Foggia, in Via Trento 9/A, si trova GB Acconciatore, un salone che rappresenta l’eccellenza nell’arte dell’hairstyling.

Il titolare, Gianmarco Francesco Bucci, ha dedicato la sua vita alla passione per i capelli, iniziando il suo percorso professionale all’età di 17 anni. Dopo anni di formazione e pratica, sei anni fa ha realizzato il sogno di aprire il proprio salone, che da allora è diventato un punto di riferimento per chi cerca qualità e innovazione nel settore.

La filosofia di Gianmarco si basa su una formazione continua, che gli ha permesso di ottenere numerosi attestati aziendali e di specializzarsi in tagli moderni e tecniche avanzate di schiaritura. Tra le sue competenze spicca la certificazione Irosalon, che attesta la sua maestria nell’utilizzo dell’irocomb, un pettine innovativo progettato per creare sfumature sofisticate come il balayage.

L’impegno e la dedizione di Gianmarco non sono passati inosservati.

Quest’anno, GB Acconciatore ha ricevuto la targhetta ufficiale di “Top Hairstylist 2025” ed è stato nominato nella guida dei migliori parrucchieri d’Italia, riconoscimenti che testimoniano la qualità del servizio offerto e la soddisfazione della clientela.

La missione di Gianmarco è chiara: offrire il meglio alle sue clienti.

Per raggiungere questo obiettivo, utilizza prodotti di altissima qualità, come Olaplex, riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori trattamenti per la cura dei capelli, ed Emmebi Italia, un’azienda italiana leader nella produzione di colorazioni prive di sostanze tossiche.

Per chi desidera sperimentare l’eccellenza di GB Acconciatore, è possibile prenotare un appuntamento, anche tramite WhatsApp, al numero 388/9386469.

Il salone è aperto dal martedì al sabato, con orario 9:00-13:00 e 16:00-20:00, offrendo flessibilità per venire incontro alle esigenze di ogni cliente.

In un’epoca in cui la cura dei capelli è diventata una forma d’arte, GB Acconciatore si distingue per professionalità, innovazione e una costante ricerca dell’eccellenza, rendendolo una scelta imprescindibile per chi desidera il meglio per la propria chioma.

