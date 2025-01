Foggia e Provincia: controlli serrati della Polizia di Stato

In un’ottica di implementazione di presenza su tutto il territorio provinciale, la Polizia di Stato, nell’ultima settimana, ha effettuato 26 servizi di controllo straordinario del territorio e ad “Alto Impatto”, con l’impiego massivo di personale operante.

Infatti, in aggiunta all’ordinaria attività di controllo garantita dagli equipaggi della Polizia di Stato, sono stati intensificati i controlli con il precipuo obiettivo di prevenire e reprimere, in special modo, i reati predatori con il principale scopo di innalzare la sicurezza percepita dalla cittadinanza.

In particolare, le attività operative hanno riguardato la città di Foggia nelle zone a maggiore vocazione aggregativa di persone e nelle aree ove è stato sollecitato un maggiore intervento delle Forze di Polizia da parte dei cittadini come Quartiere Ferrovia e Quartiere Candelaro. In provincia, i servizi hanno interessato la città di Cerignola, Orta Nova, Carapelle, Lucera, San Severo, Apricena, Manfredonia e San Giovanni Rotondo.

Le operazioni si sono svolte nei centri cittadini e, in particolare, nelle aree ove sono maggiormente presenti attività commerciali ed hanno portato all’identificazione di 4.421 soggetti; al controllo di 2.426 veicoli con l’elevazione di 198 sanzioni per violazioni al C.d.S. ed al controllo di 32 esercizi commerciali.

Tali attività, verranno costantemente ripetute con l’obiettivo di rimarcare il prezioso lavoro svolto quotidianamente dalle Forze di Polizia sul territorio al servizio dei cittadini e della loro sicurezza.