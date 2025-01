Gli agricoltori non si fermano: nuova protesta con 150 trattori a Foggia - Immagine non riferita al testo: gazzettadelmezzogiorno

La mobilitazione degli agricoltori nella provincia di Foggia prosegue senza sosta. Domani è prevista una nuova manifestazione, con circa 150 mezzi agricoli pronti a scendere in strada per denunciare le difficoltà del settore. A confermarlo è Antonio De Rosa, presidente dell’Associazione Agricoltori Italiani di Puglia.

Il corteo di trattori partirà dall’area di servizio Green Park, lungo la Statale 16, per poi dirigersi verso Foggia, attraversare le vie del centro e sostare per circa un’ora in Piazza Cavour. Nel pomeriggio, i mezzi faranno ritorno nei rispettivi territori, mantenendo attivi i presidi, in linea con quanto sta avvenendo in diverse zone d’Italia.

Intanto, da giorni, alcuni agricoltori sono accampati nei pressi di un’area di servizio sulla Statale 17, l’arteria che collega Foggia a Lucera e Campobasso. “La nostra protesta continua per mettere in luce le gravi criticità del settore – spiega De Rosa – stretto tra l’emergenza idrica e l’aumento vertiginoso dei costi di produzione. Chiediamo risposte concrete: prezzi equi per i nostri prodotti, meno burocrazia, più infrastrutture idriche e maggiore sicurezza nelle campagne.”

Un grido d’allarme che punta a ottenere interventi immediati per la sopravvivenza dell’agricoltura locale. 🚜🌾

Lo riporta FoggiaToday.