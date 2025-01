Il Direttore Generale della ASL Foggia Antonio Nigri e l’Amministratore Unico di Sanitaservice Angelo Tomaro hanno invitato e accolto in Direzione Generale gli operatori protagonisti, il 27 gennaio scorso, di un soccorso in emergenza che ha salvato la vita ad un uomo.

Sono l’autista soccorritore Francesco Paolo Montrone, il soccorritore Antonio Fiscarelli e l’infermiere Luigi Bizzarro. Insieme operano nella postazione 118 di Bovino.

Lunedì scorso l’equipe è stata allertata per un intervento in codice giallo per dolore toracico. Arrivati sul posto, gli operatori hanno constato immediatamente l’urgenza della situazione ed attivato il codice rosso.

D’intesa con la Centrale Operativa e su indicazione del medico della Telecardiologia è stato deciso il ricovero nell’unità operativa di Emodinamica del Policlinico Riuniti di Foggia.

Durante il trasporto in ambulanza la situazione si è però aggravata: l’arresto cardiaco del paziente ha spinto gli operatori ad un intervento immediato.

È stata eseguita prontamente la rianimazione cardiopolmonare con defibrillatore, manovra determinante, grazie alla quale il paziente ha riacquistato conoscenza.

Stabilizzato, è giunto al Policlinico di Foggia dove è stato preso in carico dal personale medico.

“Con il vostro intervento coraggioso, tempestivo, professionale e coordinato – ha dichiarato il Direttore Generale Nigri rivolgendosi ai tre operatori – il Sistema Sanitario Regionale, in un’azione sinergica di Regione, ASL e Sanitaservice, è riuscito a salvare una vita umana. Il nostro obiettivo è sempre quello di garantire la massima sicurezza e assistenza ai cittadini, e in questi giorni abbiamo dimostrato ancora una volta la nostra capacità di rispondere efficacemente alle emergenze, anche in un territorio così orograficamente complesso come il nostro”.

“La rapidità e la competenza dimostrate da Francesco Paolo, Antonio e Luigi – ha aggiunto Tomaro – hanno fatto sì che una vita potesse essere salvata. Siamo orgogliosi di poter contare su equipe così preparate e pronte a intervenire in qualsiasi momento per garantire la sicurezza delle persone. Nel ringraziare la postazione di Bovino, estendiamo la nostra gratitudine a tutti gli operatori per il loro quotidiano e straordinario impegno e per la dedizione con cui presidiano le nostre postazioni 118”.