Manfredonia. Il Circo Bellucci arriva in città: autorizzata l’installazione nell’Area Scaloria

MANFREDONIA– Via libera all’arrivo del Circo Bellucci nel comune, che dal 31 gennaio al 10 febbraio 2025 allestirà il suo spettacolo viaggiante nella zona parcheggi di Scaloria. La decisione è stata presa dalla Giunta Comunale, su proposta dell’assessore allo sviluppo economico Matteo Gentile e con il supporto tecnico del dirigente del settore Tommaso Gioieni.

La delibera, approvata all’unanimità, autorizza il circo equestre – con una capienza di 200 persone e un’occupazione di circa 400 metri quadrati – a installarsi nell’area individuata nel 2022 come idonea per spettacoli viaggianti, nel rispetto delle prescrizioni previste.

Viabilità e Compatibilità con il Mercato Settimanale

Per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento delle attività cittadine, la Giunta ha previsto alcune misure di regolamentazione del traffico.

L’area sarà a disposizione del circo dal 28 gennaio al 10 febbraio, ma dovrà essere libera e fruibile già dalle ore 5:00 dell’11 febbraio, per consentire il regolare svolgimento del mercato settimanale.

Il 4 febbraio, giorno di mercato, i mezzi mobili del circo dovranno essere posizionati in modo da non interferire con le attività commerciali e le vie di accesso per i mezzi di soccorso. Inoltre, il titolare del circo dovrà versare un indennizzo al concessionario dell’area di sosta per i mancati incassi dei posteggi inutilizzabili, calcolati a 0,50 euro per piazzola.

Apertura a Futuri Spettacoli

L’amministrazione comunale ha stabilito che l’area individuata potrà essere concessa anche ad altri circhi equestri che ne faranno richiesta nel corso del 2025, compatibilmente con le esigenze del mercato settimanale.

Con questa delibera, immediatamente esecutiva, la città conferma la volontà di sostenere gli spettacoli viaggianti, nel rispetto della normativa sulla libera iniziativa economica e della tutela specifica del settore, come previsto dalla Legge 377/1968.

🔴 Il Circo Bellucci è pronto a regalare emozioni al pubblico: il sipario si alzerà il 31 gennaio!