Manfredonia: partiti i lavori per la rotatoria tra Via De Finis e Viale dei Crociati

Finalmente sono partiti i lavori per la realizzazione di una rotatoria in zona Gozzini a Manfredonia, che consentirà l’apertura di una strada chiusa ormai da troppo tempo.

Il progetto esecutivo, approvato inizialmente con determina dirigenziale n. 1587 del 15/12/2022 prevedeva l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su via Gen. M. De Finis con la realizzazione di una rotatoria posta su viale dei crociati.

In questi mesi, il lavoro dell’amministrazione si è concentrato nel comprendere se quel progetto fosse ancora idoneo e, con determinazione dirigenziale n. 2212 del 06.12.2024 si è provveduto ad approvare un nuovo progetto esecutivo, aggiornato e più rispondente alle caratteristiche tecniche necessarie per una buona esecuzione degli interventi in parola.

L’investimento da parte del comune è pari a € 160.000,00.

La realizzazione dell’opera, già cantierizzata da qualche giorno, consentirà una viabilità migliore in tutta la zona interessata.