MANFREDONIA – Musica spenta in due locali, pub e bar, in zona centralissima a Manfredonia.

Con una recente ordinanza sindacale, il Sindaco Domenico La Marca ha infatti disposto il divieto di intrattenimento musicale dalle 20:00 alle 8:00 per tutti i giorni della settimana, fino al 16 febbraio 2025.

Le motivazioni del provvedimento

La decisione arriva a seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti del centro storico, che da mesi denunciano schiamazzi, musica ad alto volume e disturbo della quiete pubblica ben oltre i limiti di tolleranza. Il provvedimento si è reso necessario per garantire la sicurezza urbana e tutelare il diritto al riposo dei cittadini.

In particolare, l’Amministrazione ha rilevato che le criticità si concentrano proprio in una via centrale, dove l’intrattenimento musicale nei due locali segnalati ha più volte superato gli orari consentiti, accompagnato da urla e canti dei clienti.

Sanzioni per chi non rispetta l’ordinanza

Il divieto ha effetto immediato e la violazione dell’ordinanza comporterà una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, salvo che il fatto non costituisca reato. L’ordinanza è stata notificata ai gestori dei due esercizi e trasmessa alla Prefettura di Foggia, alla Polizia Locale, al Commissariato di Manfredonia e ai Carabinieri per garantirne l’applicazione.

Possibilità di ricorso

I titolari dei locali interessati potranno presentare ricorso:

Al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza;

Al Presidente della Repubblica, con ricorso straordinario, entro 120 giorni.

Un provvedimento temporaneo

Il divieto resterà in vigore fino al 16 febbraio 2025, data entro cui l’Amministrazione valuterà eventuali ulteriori misure. L’obiettivo, come sottolineato dal Sindaco La Marca, è quello di bilanciare le esigenze di svago e socialità con il diritto dei residenti a vivere in un ambiente sereno e rispettoso della quiete pubblica.