Manfredonia, una città tagliata fuori dalla rete ferroviaria: la battaglia per un servizio stabile

Nel consiglio comunale del 29 gennaio, il tema della mobilità ferroviaria tra Manfredonia e Foggia è stato al centro del dibattito. La città sipontina, infatti, soffre di un collegamento ferroviario inadeguato, limitato a un periodo stagionale, che ne compromette lo sviluppo e l’accessibilità per cittadini, studenti, lavoratori e turisti. La disparità con altre realtà, come la tratta Foggia-Lucera, è evidente e inaccettabile.

Un servizio insufficiente e squilibrato

Il contratto tra Regione Puglia e Trenitalia, valido dal 2018 al 2032, prevede per la tratta Manfredonia-Foggia soltanto 12 corse giornaliere dal 10 giugno al 25 agosto. Per il resto dell’anno, la città resta priva di collegamenti ferroviari diretti, affidandosi esclusivamente al trasporto su gomma, spesso insufficiente e pericoloso. Al contrario, la tratta Foggia-Lucera beneficia di ben 60 corse giornaliere per tutto l’anno, a testimonianza di una disparità di trattamento che penalizza Manfredonia e il suo sviluppo.

Le richieste al Comune e alla Regione

Durante il consiglio comunale, è stata avanzata la richiesta di un impegno concreto per garantire un servizio ferroviario stabile. In particolare, si chiede:

Una riorganizzazione del trasporto pubblico , privilegiando il ferro rispetto alla gomma per maggiore sicurezza e sostenibilità;

, privilegiando il ferro rispetto alla gomma per maggiore sicurezza e sostenibilità; Una strategia di sviluppo della mobilità , che eviti l’isolamento della città e favorisca gli spostamenti di studenti, turisti e lavoratori;

, che eviti l’isolamento della città e favorisca gli spostamenti di studenti, turisti e lavoratori; Il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie, inclusa l’elettrificazione della linea e il recupero del finanziamento FSC 14-20, originariamente destinato al miglioramento della tratta.

Investimenti e futuro della mobilità sipontina

Il definanziamento del progetto FSC 14-20 ha rappresentato una grave occasione persa per il territorio. Tuttavia, con l’annuncio di nuovi investimenti da 29 milioni di euro per lo snodo ferroviario, si apre la possibilità di recuperare l’elettrificazione della linea e valutare l’integrazione con le località di Monte Sant’Angelo e Mattinata. Un’azione strategica di questo tipo potrebbe garantire una maggiore connessione tra le aree interne e la costa, incentivando lo sviluppo economico e turistico.

Manfredonia e il mare: una connessione da recuperare

Un altro aspetto fondamentale per lo sviluppo della città è la riconnessione con il mare. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario:

Completare le infrastrutture urbane , migliorando i collegamenti tra viale Giuseppe Di Vittorio, viale Aldo Moro e la zona costiera;

, migliorando i collegamenti tra viale Giuseppe Di Vittorio, viale Aldo Moro e la zona costiera; Integrare il trasporto ferroviario con la mobilità cittadina , creando un sistema intermodale efficiente;

, creando un sistema intermodale efficiente; Riqualificare l’area ferroviaria abbandonata, trasformandola in un polo di investimenti e sviluppo urbano.

Una battaglia che continua

La lotta per una mobilità equa e moderna non si ferma qui. Il gruppo del Movimento 5 Stelle di Foggia, insieme ai cittadini e alle associazioni locali, proseguirà la mobilitazione per garantire a Manfredonia un servizio ferroviario adeguato alle esigenze del territorio. Ora serve il coraggio politico per realizzare un’infrastruttura che non lasci più indietro la città e le sue prospettive di crescita.