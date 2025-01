Prosegue la stagione teatrale 2024-2025 organizzata dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Puglia Culture. Il 5 febbraio, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi ospiterà, alle ore 21:00 (apertura porte alle 20:30), lo spettacolo “Pirandello Pulp”, con Massimo Dapporto e Fabio Troiano, per la regia di Gioele Dix.

“Pirandello Pulp”: quando il teatro si fa metateatro

La pièce si sviluppa in un contesto insolito: il palcoscenico è ancora in fase di allestimento per la messa in scena de “Il Gioco delle Parti” di Luigi Pirandello. Il regista Maurizio, impegnato nei preparativi, si trova di fronte a un imprevisto: il tecnico luci atteso non arriva, e al suo posto compare Carmine, un sostituto inesperto che soffre di vertigini e non ha la minima idea dello spettacolo. Per evitare di salire sulla scala e piazzare le luci, Carmine si immerge in una serie di domande e riflessioni sulla regia, costringendo Maurizio a ripercorrere e spiegare ogni aspetto del testo pirandelliano.

Tra dialoghi serrati, ironia e citazioni d’autore, “Pirandello Pulp” gioca con il concetto di teatro nel teatro, trasformando una prova tecnica in un’avventura scenica carica di tensione e comicità. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del grande teatro.

