Dopo giorni di instabilità atmosferica, la Puglia si appresta a vivere un graduale miglioramento delle condizioni meteo, anche se non mancheranno annuvolamenti e qualche fenomeno residuo. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta nei prossimi giorni.

Giovedì 30 gennaio: residua instabilità, poi schiarite

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da una residua instabilità mattutina, soprattutto lungo le aree costiere e nel Salento, a causa dell’azione di una circolazione depressionaria in allontanamento. Tuttavia, nel corso della giornata si assisterà a un progressivo miglioramento, con l’ingresso di aria più secca che favorirà un’attenuazione della nuvolosità.

Nel dettaglio, sulla Daunia il tempo sarà variabile, con ampie schiarite nel pomeriggio. Sulle Murge nubi sparse si alterneranno a momenti soleggiati per tutto il giorno, mentre sul Tavoliere si prevedono cieli poco o parzialmente nuvolosi, con maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata.

Situazione simile anche sui litorali: sul litorale adriatico settentrionale e sul litorale ionico la mattinata sarà molto nuvolosa, con deboli piogge in esaurimento nel pomeriggio. Sul litorale adriatico meridionale e nel Salento, invece, il cielo si presenterà molto nuvoloso con qualche pioggia al mattino, ma la situazione migliorerà nel pomeriggio con schiarite in serata.

I venti saranno deboli dai quadranti nord-occidentali, mentre il moto ondoso vedrà un Basso Adriatico da molto mosso a mosso e un Canale d’Otranto molto mosso. Le temperature si manterranno stabili, con lo zero termico attorno ai 1850 metri.

Venerdì 31 gennaio: sole e stabilità diffusa

Venerdì segnerà un deciso cambio di rotta grazie alla rimonta dell’alta pressione, che garantirà una giornata all’insegna del bel tempo su tutta la regione.

Sia sulla Daunia, che sulle Murge, sul Tavoliere, sul litorale adriatico settentrionale e sul litorale ionico, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso per tutto l’arco della giornata. Qualche nube in più potrebbe comparire nel pomeriggio sul litorale adriatico meridionale e nel Salento, ma senza fenomeni di rilievo.

I venti soffieranno deboli dai quadranti sud-occidentali, ruotando progressivamente a orientali, mentre le temperature registreranno un lieve aumento, con lo zero termico in salita fino a 2250 metri. I mari saranno in attenuazione, con il Basso Adriatico e il Canale d’Otranto che passeranno da mossi a poco mossi.

Sabato 1 febbraio: tornano le nubi, ma senza piogge

Il primo giorno di febbraio sarà caratterizzato da un aumento della nuvolosità a causa di infiltrazioni di aria umida che raggiungeranno la regione. Tuttavia, non si prevedono fenomeni significativi.

Sulla Daunia saranno presenti nubi basse e banchi di nebbia in parziale dissolvimento nel corso della giornata, con cieli nuovamente molto nuvolosi in serata. Anche sul Tavoliere si avranno condizioni simili, con nebbie al mattino e schiarite nel pomeriggio. Sulle Murge, sul litorale adriatico meridionale e sul litorale ionico, nubi sparse si alterneranno a momenti di sole per tutta la giornata. Sul litorale adriatico settentrionale, invece, la nuvolosità sarà più compatta a partire dalla sera. Infine, il Salento sarà l’area più soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata.

I venti saranno deboli dai quadranti sud-orientali, in rotazione a est. Le temperature continueranno a salire, con lo zero termico che raggiungerà i 2500 metri. I mari saranno generalmente poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Dopo il breve intervallo di nuvolosità del fine settimana, le proiezioni meteo indicano il ritorno di un campo di alta pressione più robusto, con giornate prevalentemente soleggiate e temperature in ulteriore rialzo. Tuttavia, resta da monitorare una possibile nuova fase instabile all’inizio della prossima settimana.

Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, continua a seguirci!